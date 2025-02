Un uomo ha colpito la sua ex compagna con dieci martellate a Roncoferraro (Mantova). Il 40enne, originario del Marocco, ha chiamato l’ambulanza e in ospedale è emerso che era stato lui a causare gravi lesioni alla testa alla donna di 38 anni, sua connazionale.

Al momento lei è ricoverata in ospedale e risulta ancora in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Era da tempo nel Mantovano con suoi due figli di 11 e 9 anni. L’uomo è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio.