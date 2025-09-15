Un 41enne è morto all’ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato col taser dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, noto alle forze dell’ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo.

La pistola elettrica contro pregiudicato che dava in escandescenze

avvenuto intorno alle 5.30. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del 118: l’uomo è morto poco dopo al Santa Maria Nuova. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia. In corso accertamenti da parte della polizia scientifica.

Dopo i tre casi di questa estate, la questione per il mGoverno non si pone. “Uno strumento imprescindibile”, lo ha definito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ed il Viminale sta lavorando ad una gara per acquisire altri 4.780 pistole ad impulsi elettrici per le forze dell’ordine.

Lo ha annunciato lo stesso Piantedosi mercoledì scorso al question time della Camera, informando che la procedura di gara per l’acquisizione dei taser era stata svolta nel 2024 e si era conclusa “con l’esclusione dell’unico partecipante, a causa della non aderenza dell’offerta tecnica presentata dall’impresa al capitolato”.

Pistole in dotazione prodotte dalla Axon

Attualmente, aveva aggiunto il ministro, “in vista di una nuova procedura per l’acquisizione di un prodotto dotato dei più elevati standard tecnici, sono in corso approfondimenti per la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione di gara”.

I taser ora in dotazione alle forze di polizia sono prodotti dall’azienda americana Axon, che si è aggiudicata la prima gara indetta dal Viminale nel 2021 per 4.482 dispositivi.