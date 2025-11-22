Un 19enne è morto dopo essere stato colpito da un proiettile in testa mentre si trovava in auto con alcuni amici a Napoli. L’episodio è avvenuto intorno all’una e mezza in zona Arenaccia, precisamente in via Generale Francesco Pinto. Secondo quanto raccontato dagli amici alla Polizia di Stato, “abbiamo udito un boato e poi visto il nostro amico accasciarsi, con una vistosa ferita alla fronte”. Immediatamente lo hanno trasportato all’ospedale Cto, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma poco dopo è deceduto. I sanitari hanno accertato che il proiettile era entrato ed uscito dalla fronte del giovane.

Indagini e contesto

La Squadra Mobile di Napoli ha avviato le indagini per fare piena luce sull’omicidio. Dalle prime informazioni, il ragazzo era noto alle forze dell’ordine per attività di spaccio di droga. La dinamica dell’agguato resta al vaglio degli investigatori, che stanno ascoltando testimoni e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili e chiarire le circostanze precise dell’accaduto.