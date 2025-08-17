Come fa una madre a uccidere i suoi figli? Nemmeno i greci arrivarono a tanto. Cronos che divorava i suoi figli era un padre che proteggeva il suo potere, sulla linea dei sultani ottomani che facevano strage di fratelli. Ma una mamma killer delle sue creature è un’idea impossibile.

Ci riuscì pero Susan Smith che nel 1994 uccise i suoi due figli maschi annegandoli.

E mentre in Italia ci si chiede fra quanti mesi uscirà di prigione Lorena Venier, che ha ucciso e fatto a pezzi il suo unico figlio, Susan Smith da allora è in carcere e probabilmente ci resterà fino al suo ultimo giorno. Vediamo come ha ricostruito la vicenda Nicole Acosta su People.

Una madre e l’ex marito che non perdona

L’ex marito racconta il momento in cui lei ha ammesso di aver ucciso i loro figli

David Smith parla in un episodio di “Dateline” di NBC News,

L’ex marito di Susan Smith, David Smith, ricorda vividamente il momento in cui lei ha ammesso di aver annegato i loro due figli nel 1994.

“Lei, con nonchalance, come te e me seduti qui, ha detto ‘Mi dispiace’. E questo è stato tutto”, racconta David a Craig Melvin di NBC News.

Perché lo hai fatto? Non lo so

Le ho chiesto: ‘Perché l’hai fatto? Perché?’ E lei ha risposto: ‘Non so perché, ma mi dispiace’.

Il 25 ottobre 1994, Susan, allora 23enne, raccontò alla polizia che un uomo di colore le aveva rubato l’auto con dentro i suoi due figli, Michael di 3 anni e Alex di 14 mesi, e David. Trascorse i nove giorni successivi a supplicare con commozione in televisione nazionale affinché i suoi figli tornassero a casa sani e salvi.

Quando la sua storia iniziò a svelarsi, Smith ammise che non c’era nessun ladro d’auto e che aveva lasciato che la sua auto rotolasse in un lago con i suoi figli ancora allacciati ai seggiolini. Le autorità affermarono che aveva commesso gli omicidi perché frequentava segretamente un uomo che non voleva figli.

La storia divenne notizia internazionale.

Susan Smith fu infine condannata per due capi d’imputazione per omicidio e sta scontando l’ergastolo nel Leath Correctional Institution di Greenwood, nella Carolina del Sud. Le fu negata la libertà vigilata nel novembre 2024, dopo aver scontato 30 anni di reclusione. sentenza.

“So che quello che ho fatto è stato orribile”, disse Susan alla commissione per la libertà vigilata all’epoca, secondo la CNN. Aggiunse: “Sono cristiana e Dio è una parte importante della mia vita e so che mi ha perdonato e so che è per la sua grazia e misericordia… E chiedo solo che anche voi mostriate lo stesso tipo di misericordia”.

Prima della decisione, David aveva parlato della possibilità che Susan venisse rilasciata, dichiarando al programma Today: “Non credo che verrà mai riabilitata”.

Ha aggiunto: “Non credo che lei, nemmeno con me, non si sia mai veramente pentita di quello che ha fatto”.

Parlando con Melvin nell’episodio di Dateline, David spiega perché avrebbe voluto che Susan fosse stata condannata a morte invece che all’ergastolo.

“Per quanto mi riguarda, sì, perché non dovrei affrontare quello che mi aspetta ora”, dice. “Voglio dire, Craig, so che hanno detto che ha avuto una vita difficile crescendo e non ho mai cercato di sminuire la cosa, ma non si uccidono i propri figli per quello che è successo a noi. Volevo occhio per occhio, ma la giuria la pensava diversamente, quindi.”

David ha dichiarato a Court TV nel settembre 2024 di aver perdonato Susan, ma ha detto che il dolore per la perdita dei suoi figli è ancora vivo.

“Sì, l’ho perdonata, ma ripeto, questo dipende dalla mia fede in Dio e dal modo in cui sono stato cresciuto. Dobbiamo perdonare”, ha detto David all’epoca. “Ma di certo non cancella ciò che ha fatto. Non lo rende meno grave, non lo rende più facile. Ma l’ho perdonata per quello che ha fatto.”