Un pallone aerostatico con 13 persone a bordo è atterrato nel giardino di una casa a Temecula, nel sud della California, trasformando un volo turistico in un episodio inatteso ma concluso senza conseguenze. La mongolfiera è scesa sabato su un piccolo prato privato durante un atterraggio d’emergenza dovuto al carburante in esaurimento e a un improvviso cambio delle condizioni del vento.

A terra, la famiglia Perrin non si è resa conto subito di quanto stava accadendo. Hunter Perrin ha raccontato: “Stavo guardando la TV e mia moglie faceva yoga”, spiegando che ad avvertirli è stato un vicino: “C’era un uomo in piedi davanti alla mia porta che diceva: ‘Sono appena atterrati’. Cosa? Ero molto confuso.”

Il giardino, ha raccontato la famiglia, è estremamente piccolo e l’atterraggio è avvenuto con precisione sorprendente. Jenna Perrin ha commentato: “Era incredibile, come qualcosa uscito da una fiaba Disney”, precisando: “Il palloncino non ha colpito la nostra casa né i nostri alberi. Ha sfiorato la recinzione.”

A bordo della mongolfiera, il clima era teso ma sotto controllo. Brianna Avalos e suo marito stavano festeggiando il loro decimo anniversario di matrimonio quando il pilota ha annunciato la necessità di una discesa d’emergenza. Avalos ha detto: “All’inizio ho pensato: ‘Oh mio Dio! Siamo in un cortile! È pazzesco!'”.

La manovra si è conclusa senza incidenti e tutti i passeggeri sono stati messi in sicurezza. “Il pilota è stato straordinario”, ha detto la donna.

La società Magical Adventure, che organizza i voli, tramite la proprietaria Denni Barrett, ha spiegato che il pilota ha “dimostrato grande giudizio” e “fatto la cosa giusta”. BDenni arrett ha inoltre chiarito che situazioni simili sono rare e ha osservato: “La maggior parte dei nostri sbarchi avviene in zone vinicole”. Per poi ironizzare: “Di solito si tratta di giardini privati piuttosto grandi”.