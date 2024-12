Compra droga online dall’Olanda, la consuma ma poi si sente male

Un 19enne di Ancona è stato denunciato dopo aver acquistato droga online da una società olandese, utilizzando criptovalute per il pagamento. Il giovane ha consumato la sostanza e si è sentito male, costringendo il padre a chiamare il 118. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno trovato il ragazzo in uno stato di forte alterazione, non collaborativo. Successivamente, il caso è stato segnalato alla polizia.

Il pacco dall’Olanda

Il padre del ragazzo ha riferito agli agenti che, pochi giorni prima, era arrivato un pacco dall’Olanda indirizzato al figlio. All’interno, sono state trovate cinque bustine di sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di circa 50 grammi. Le analisi hanno identificato una nuova droga psicotropa, recentemente inserita nelle tabelle delle sostanze proibite dal ministero della Salute.

Denuncia e provvedimenti

Il 19enne è stato denunciato per importazione di sostanze stupefacenti da uno stato estero. Visti i suoi precedenti per reati contro la persona, il questore di Ancona ha emesso un avviso orale, un provvedimento preventivo volto a dissuadere il ragazzo dal commettere ulteriori illeciti.