Enel informa che Potentia Energy, società che opera nelle energie rinnovabili e di cui Enel Green Power detiene una quota di controllo congiunto, ha finalizzato l’acquisizione da CVC DIF e Cbus Super di partecipazioni di controllo in un portafoglio da oltre 1 GW di asset rinnovabili in Australia.

Il portafoglio, geograficamente e tecnologicamente diversificato, comprende asset operativi per oltre 700 MW di impianti eolici e solari, a cui si aggiungono più di 430 MW in fase avanzata di sviluppo che includono sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS).

Questa acquisizione conferma l’obiettivo del Gruppo Enel di sviluppare il proprio portafoglio di asset rinnovabili focalizzandosi in aree geografiche a maggior stabilità regolatoria, politica, macroeconomica e valutaria.

Inoltre, questa operazione fa seguito all’acquisizione da parte del Gruppo, di 626 MW di asset idroelettrici in Spagna finalizzata il 26 febbraio 2025, ed è in linea con la nuova strategia di sviluppo della generazione rinnovabile del Gruppo, selettiva, profittevole ed aperta ad opportunità brownfield (asset in operation).

Potentia Energy è la joint venture che ha operato come Enel Green Power Australia a partire dal 2017. L’attuale portafoglio della società comprende oltre 500 MW di asset rinnovabili, di cui quasi 500 MW operativi e oltre 100 MW in fase di costruzione.

Potentia Energy ha inoltre diritti garantiti per una pipeline di sviluppo di oltre 7 GW in tutta l’Australia ed è impegnata in un ambizioso programma di crescita, con l’obiettivo di aumentare significativamente la sua capacità installata in progetti eolici, solari, di stoccaggio e ibridi in tutta l’Australia.