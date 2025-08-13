Hanno comprato un divano usato da un venditore privato e quando il mobile è arrivato a casa mai avrebbero immaginato di trovarci dentro un gatto vivo. La storia arriva dagli Stati Uniti, come si legge sul sito Zampa. Gli acquirenti hanno ricevuto e sistemato il sofà nel soggiorno, poi, durante la notte, hanno iniziato a sentire strani rumori. In principio hanno pensato a un topo, ma hanno poi scoperto che la verità era un’altra.

All’interno del divano c’era una gattina, che hanno deciso di chiamare Maddie. Fortunatamente la coppia aveva già un micio in casa e quindi ha rifocillato l’animale senza problemi. Il giorno dopo hanno contattato il venditore per sapere se la gatta fosse sua, ma questo ha negato. Quindi è probabile che si sia intrufolata dentro il mobile durante il trasporto. La famiglia ha comunque deciso di adottarla. Una storia a lieto fine.