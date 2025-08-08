Pensava di aver trovato il filone giusto, realizzato il furto perfetto, ma forse non ne era tanto sicuro anche lui: troppo nervoso, guardingo, al momento buono, al momento cioè di sostituire le prestigiose borse da migliaia di euro di ricche clienti con dei surrogati, dei falsi da bancarella, i classici pezzotti.

Il direttore l’ha visto dalle telecamere a circuito chiuso

Così è stato smascherato un ladro provvisoriamente impiegato come cameriere in un noto albergo di Capri, lussuosa dimora di via Tragara con affaccio sui Faraglioni.

Il nostro cameriere, napoletano di 28 anni con precedenti, decisamente non è un erede del celebre “gatto” interpretato da Cary Grant in “Caccia al ladro”: stesso obiettivo, le facoltose turiste, quello però sfidava la gravità arrampicandosi su tetti e cornicioni, questo s’infila nelle stanze con una chiave a disposizione tradendo la lealtà professionale.

Il gatto era imprendibile, questo l’hanno beccato praticamente con la refurtiva in bocca. Aveva appena sostituito la borsa griffata di una facoltosa cliente con una borsa contraffatta mentre stava per ripetere l’operazione con altre.

Il direttore, visionando i filmati dell’impianto di videosorveglianza, si era insospettito dell’atteggiamento del dipendente che si trovava in aree non di sua competenza. Con fare guardingo.

Nello zaino due borse vere e una contraffatta

Il direttore deve aver capito tutto all’impronta perché ha subito allertato il Commissariato di Capri. I poliziotti sono quindi intervenuti e controllato lo zaino del giovane: all’interno, due borse di marca, di cui però una era contraffatta.

Gli agenti hanno quindi accertato che l’uomo aveva prelevato la borsa griffata da una camera dell’albergo e l’aveva sostituita con una falsa. E allo stesso scopo probabilmente servivano la borsa ‘taroccata’ trovata nel suo zaino e una terza borsa contraffatta, che l’uomo aveva nascosto nella struttura alberghiera.

Le tre borse false sono state sequestrate dai poliziotti, che hanno restituito quella autentica alla proprietaria.