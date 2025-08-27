Condannata la cognata di Alessandro Impagnatiello, comprò l’auto del killer per farlo risultare nullatenente
La cognata di Alessandro Impagnatiello, moglie del fratello dell’ex barman che nel maggio 2023 ha ucciso la fidanzata incinta Giulia Tramontano, è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire i familiari della vittima con circa 25mila euro. Pochi mesi dopo l’omicidio, l’auto di Impagnatiello era stata venduta e intestata alla cognata, nel tentativo, dicono i giudici, di far apparire l’uomo nullatenente e sottrarre il veicolo ai risarcimenti dovuti alla famiglia.
Il giudice Francesco Pipicelli ha stabilito che la vendita serviva a ridurre il patrimonio dell’ex barman, già condannato all’ergastolo in primo e secondo grado, e a ostacolare le pretese dei parenti di Giulia. L’auto era stata utilizzata dal femminicida per nascondere e trasportare il corpo della giovane. I genitori, il fratello e la sorella di Giulia avevano promosso un’azione civile per revocare la vendita, con prima udienza a novembre, per impedire che la macchina circolasse liberamente, dato che la Procura aveva sequestrato solo il pianale posteriore. In seguito, la cognata e il fratello di Impagnatiello hanno denunciato il furto del veicolo, senza ottenere risarcimento dall’assicurazione. “Alla famiglia di Giulia ciò che interessava era che questa macchina, sulla quale era stato nascosto e trasportato il corpo, non circolasse più liberamente, dato che non era stata sequestrata dalla Procura”, ha spiegato l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia.