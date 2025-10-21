Il tribunale di Istanbul ha emesso una sentenza destinata a restare nella memoria di molti: ventiquattro anni di reclusione per i due quindicenni ritenuti colpevoli dell’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzo italo-turco di 14 anni ucciso il 24 gennaio scorso nel mercato di Kadikoy. La corte ha riconosciuto l’omicidio premeditato di minore, infliggendo la pena massima consentita dalla legge turca per imputati minorenni, mentre gli altri due giovani coinvolti nel processo sono stati assolti. “È una vittoria amara – spiega Andrea Minguzzi, il padre del ragazzo, al Corriere – Nulla ci restituirà nostro figlio. Ma ora almeno possiamo dire che la verità è stata ascoltata”.

Mattia era figlio di Andrea, executive chef di Eataly a Istanbul, e della violoncellista Yasemin Akincilar. Quel giorno si era recato con alcuni amici a comprare attrezzatura da skateboard, una delle sue più grandi passioni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato la brutalità dell’aggressione: uno dei due giovani lo ha colpito con diverse coltellate, mentre l’altro, dopo la caduta, gli ha sferrato un calcio. Mattia è rimasto in coma per oltre venti giorni, morendo il 9 febbraio.

Un dolore senza tregua

La famiglia Minguzzi ha sempre sostenuto che Mattia non conosceva i suoi aggressori. Il caso ha suscitato enorme commozione sia in Turchia che in Italia. I genitori, oltre al lutto, hanno dovuto affrontare minacce di morte e persino atti vandalici sulla tomba del figlio. Vivono oggi sotto scorta, ma non sono soli: migliaia di messaggi di affetto e solidarietà sono arrivati da tutto il mondo, tra cui quello del presidente turco Erdogan, che ha incontrato la coppia per oltre due ore.

Yasemin porta sempre al collo un ciondolo d’argento con una ciocca dei capelli di Mattia: è tutto ciò che le resta. Non se ne separa mai, nemmeno quando, il 2 giugno, ha partecipato al concerto dei Guns N’ Roses. Quel giorno, la band ha proiettato sul megaschermo l’immagine di Mattia durante “Knocking on Heaven’s Door”, un omaggio nato da una lettera della madre.