Era una spia? Il giudice tedesco ha detto si. E così un cinese collaboratore di un esponente di spicco del partito di estrema destra tedesco AfD è stato condannato a quattro anni e nove mesi di carcere per spionaggio a favore della Cina.

Jian Guo aveva lavorato a Bruxelles per Maximilian Krah, membro del Parlamento europeo, per cinque anni fino allo scorso anno. Krah è ora deputato al parlamento tedesco.

Il tribunale di Dresda, nella Germania orientale, aveva appreso come l’ex collaboratore di Krah avesse raccolto informazioni e trasmesso documenti riservati alle autorità cinesi.

Accuse infondate, dice il condannato

Jian Guo, 44 anni, si è dichiarato innocente, insistendo di non aver lavorato per l’intelligence cinese, e Krah aveva dichiarato al tribunale il mese scorso di aver appreso delle accuse contro il suo ex dipendente solo dai media.

L’imputato, cittadino tedesco, è stato accusato dai pubblici ministeri di aver lavorato per l’intelligence cinese dal 2002, in un caso che ha alimentato preoccupazioni sulle attività di spionaggio della Cina nell’Unione Europea.

Era stato anche accusato di aver spiato dissidenti e oppositori cinesi in Germania. Il tribunale di Dresda ha dichiarato che si trattava di un caso particolarmente grave, sebbene nella sua dichiarazione finale Jian Guo abbia dichiarato al processo la scorsa settimana: “Non lavoravo per un’agenzia di intelligence cinese e sono innocente”.

Jian Guo avrebbe agito come intermediario per una cittadina cinese che lavorava per un’azienda di logistica all’aeroporto di Lipsia, alla quale è stata inflitta una pena detentiva con sospensione condizionale.

Anche una donna condannata per spionaggio

La donna, Yaqi Xiao, 39 anni, era accusata di aver fornito dati su merci, voli e passeggeri. Ha ammesso di aver trasmesso informazioni, ma ha negato di essere a conoscenza di attività di spionaggio.

In risposta alla condanna a morte del suo ex collaboratore, Krah ha dichiarato all’agenzia di stampa DPA: “Subito dopo l’arresto ho preso le misure necessarie e ho notevolmente aumentato la sicurezza nel mio ufficio”.

Il politico dell’AfD si è dimesso dal suo seggio al Parlamento europeo all’inizio di quest’anno, dopo essere stato eletto al Bundestag a febbraio, quando si era candidato alle elezioni nello stato orientale della Sassonia.

È attualmente sotto inchiesta da parte della Procura di Dresda. L’indagine riguarda presunte accuse di riciclaggio di denaro e corruzione in qualità di rappresentante eletto al Parlamento europeo.

Krah ha definito le accuse “assurde e politicamente motivate”.