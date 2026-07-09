Pier Silvio Berlusconi interviene sul futuro del centrodestra e sul ruolo di Roberto Vannacci, invitando a distinguere tra comunicazione politica e contenuti programmatici. L’amministratore delegato di Mediaset, presentando alla stampa la programmazione del gruppo, ha spiegato di non voler dare indicazioni né al governo né a Forza Italia.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

“Non mi permetterei mai di dare un consiglio a Meloni. Non è il mio mestiere, c’è un primo ministro che io penso faccia un grande lavoro”, ha detto Berlusconi, ribadendo la sua posizione di rispetto verso l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Parlando del generale Vannacci, ha osservato: “L’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescono. Lui è un bravo comunicatore e ora, in coerenza col pensiero mio di ciò che deve essere il centrodestra, per la sua propaganda direi di no, ma la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene”.

Berlusconi ha poi aggiunto che sarà necessario valutare i contenuti politici: “Aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra”.

Sul possibile rapporto tra Vannacci, Forza Italia e la maggioranza, ha precisato: “Su Vannacci Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Non mi permetto di dare consigli né al governo né a Forza Italia”. E ha concluso: “Un conto è la propaganda, un conto sono i programmi. Vediamo il programma e la coerenza con il programma del centrodestra e di Forza Italia. Poi decideranno Forza Italia e il governo”.