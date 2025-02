Un coniglio è stato abbandonato nei pressi di un cimitero a Macerata. Lo rende noto l’associazione di volontariato Argo. “Tra le tante nostre attività – spiegano i volontari – siamo di supporto al Comune per la gestione della colonia felina al cimitero, dove purtroppo si susseguono abbandoni di gatti da parte di persone prive di scrupoli e senso civico”.

“L’ultimo abbandono – prosegue l’associazione – in una delle postazioni di cibo per gli animali, è stato di un coniglio. L’animale, soprannominato Bianconiglio, sarà condotto dal veterinario per accertamenti sanitari: ha problemi di mobilità alle zampe”.