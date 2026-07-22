Si erano conosciuti via Instagram e poi, come spesso accade, si erano incontrati dal vivo. Lei 16 anni, lui 22. Un appuntamento che però è sfociato in abuso, perché, in base al racconto fornito dalla giovane, l’uomo l’avrebbe violentata. L’episodio è accaduto lo scorso 29 marzo fuori da un supermercato alla periferia sud di Milano. Dopo i primi baci e le prime effusioni, la giovane si è rifiutata di andare oltre, ma le cose sono andate diversamente, complice anche il buio, che ha reso la situazione meno gestibile per lei.

“Non voglio fare queste cose, non voglio” avrebbe detto la sedicenne. Dopo aver subito lo stupro, la minorenne ha trovato rifugio a casa di un’amica: “Mi ha stuprata” le ha confessato piangendo e in stato di shock. Tornata a casa ha fatto lo stesso con i suoi genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In Questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne e, nuovamente, racconta quanto accaduto. L’identità del giovane è stata confermata sia dai ricordi della vittima (ascoltata in audizione protetta con delle psicologhe) sia dalle telecamere della zona.

Per il 22enne la gip ha emesso un’ordinanza cautelare, ma non la custodia in carcere chiesta dalla Procura, disponendo quindi l’obbligo di dimora dalle 21 alle 7 del mattino per il 22enne che è stato fermato venerdì 17. Una misura, simile ai domiciliari, più leggera rispetto alla richiesta del pm, nonostante lo stesso giudice abbia riconosciuto la gravità delle azioni del ragazzo e il rischio di reiterazione del reato.