Con in braccio la figlia di 11 mesi ha minacciato di gettarsi da un balcone all’ottavo piano di un palazzo di Terni. A bloccarlo un intervento congiunto di carabinieri e polizia. L’uomo è stato poi arrestato per tentativo di omicidio nei confronti della bambina. Inoltre, è risultato sotto l’effetto degli stupefacenti.

Una pattuglia dell’Arma è intervenuta inizialmente a supporto di personale del 118, chiamato a prestare soccorso ad un uomo risultato in evidente stato di alterazione psico-fisica. Quando ha visto i sanitari, l’uomo è fuggito, a piedi scalzi e torso nudo, portando con sé la figlia di 11 mesi. Lo hanno localizzarlo nell’appartamento di un congiunto all’ottavo piano di uno stabile, dove è stato trovato sul balcone, con la figlia in braccio, che, sporgendola pericolosamente oltre il parapetto, minacciava di gettarsi di sotto qualora le forze dell’ordine si fossero avvicinate.

Gli operatori si sono avvicinati piano piano a lui, instaurando un dialogo grazie al quale, dopo alcuni minuti, sono riusciti a conquistare la sua fiducia. Approfittando di un momento di distensione, un sottufficiale ha bloccato l’uomo stringendolo in un abbraccio e lo ha trascinato lentamente dentro casa, un altro militare ha chiuso la porta-finestra e gli agenti lo hanno immobilizzato in sicurezza. La bambina, incolume, è stata subito affidata ai sanitari del 118 mentre l’uomo è stato arrestato. Una volta portato in ospedale a Terni e in seguito a degli accertamenti è risultato positivo alla cocaina.