Si erano conosciuti a un corso di ballo e poi lei aveva minacciato di denunciarlo per violenza sessuale, ottenendo così 20mila euro e pretendendone altri 10. Per questo i carabinieri di Milano hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una 35enne, pregiudicata con precedenti specifici, ritenuta responsabile di estorsione a sfondo sessuale (sex extortion) ai danni di un 50enne italiano, e di autoriciclaggio.

Le indagini, condotte dal Nucleo operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, era nata a gennaio quando l’uomo, esausto dell’ennesima richiesta di denaro, si era rivolto ai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l’arrestata aveva conosciuto l’uomo ad un corso di ballo e con lui successivamente avuto rapporti sadomaso, seguiti appunto dalle richieste di denaro. Il 29 gennaio i carabinieri avevano arrestato in flagranza un complice della donna incaricato di raccogliere il denaro. Ora i domiciliari per la donna. La donna aveva accreditato parte del denaro estorto su un conto corrente cipriota per schermare e nascondere la provenienza dei fondi.