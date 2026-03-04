Il loro pitbull li aggredisce in casa e per via delle ferite riportate una coppia di Ischia (43 anni lui, 54 lei) è finita ieri in ospedale a Lacco Ameno. A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Barano. I due conviventi sono stati trasportati nella struttura sanitaria dal 118. L’uomo ha riportato ferite alla gamba destra e all’avambraccio sinistro. La donna ferite all’avambraccio destro.

I due restano in osservazione, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la reazione dell’animale né se vi siano stati segnali premonitori nei giorni precedenti. Le forze dell’ordine verificheranno anche se le normative in materia di custodia e gestione di cani potenzialmente pericolosi sono state rispettate.