Una coppia di 55enni del Veneto ha messo in atto una vera e propria campagna persecutoria per protestare contro il rumore proveniente dal nido “Luna d’Oro”, situato sotto la loro abitazione in via Garibaldi, a Quinto di Treviso. Infastiditi dal vociare dei piccoli, i due avrebbero preso di mira non solo la struttura, ma anche la sua rappresentante, le educatrici e, indirettamente, i bambini.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato nell’aprile 2022, quando la convivenza inizialmente serena con il micronido si è incrinata. Da quel momento, i due avrebbero iniziato a lanciare dal terrazzo vari rifiuti — tra cui terriccio, foglie, avanzi di cibo e persino calcinacci — con l’evidente intento di disturbare l’attività. La situazione è poi degenerata: la donna avrebbe suonato insistentemente il campanello durante il riposino pomeridiano, svegliando i bambini, mentre in un’altra occasione la coppia avrebbe rivolto alle educatrici e ai piccoli l’insulto “zingari”. Infine, in due diversi episodi, avrebbero allagato l’area giochi utilizzando un’idropulitrice e un tubo calato dal terrazzo.

Il ricorso alla giustizia e l’accordo finale

I danneggiamenti e le molestie continue hanno spinto il personale del nido a rivolgersi alle autorità, presentando una denuncia penale e avviando anche una causa civile. Dopo quasi tre anni di tensioni, la vicenda si è conclusa solo ieri mattina in tribunale.

A seguito delle verifiche tecniche sui livelli di rumore, l’amministratrice del nido si è dichiarata disponibile a far eseguire interventi di insonorizzazione della struttura. In cambio, la rappresentante si è impegnata a ritirare la querela contro la coppia, che era accusata di stalking e getto di cose pericolose. Verrà ritirata anche l’ulteriore contestazione rivolta all’uomo per i danneggiamenti all’area giochi.