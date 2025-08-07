Hanno mangiato al ristorante e poi sono andati via senza saldare il conto da 89 euro. Protagonisti della vicenda una coppia di turisti in vacanza a Celle Ligure, che dopo aver consumato due spritz, due birre e due pizze gourmet, hanno ingenuamente pensato di darsi alla fuga senza essere rintracciati. Al contrario, grazie a una chat tra ristoratori della zona i due sono stati identificati in un’ora, con i carabinieri che li hanno scortati prima al ristorante per pagare il loro conto, poi in caserma per ulteriori accertamenti.

La titolare dell’insegna ha raccontato al Corriere della Sera quanto accaduto: “Due stranieri, un uomo e una donna tra i trenta e i quarant’anni, hanno chiesto di sedersi a uno dei nostri tavoli”. La coppia ha scelto due delle pizze più care in menu, ma al momento di pagare ha adottato un comportamento sospetto: “La donna si è alzata avvicinandosi alla cassa, come se volesse saldare il conto, ma poi è tornata al suo posto. Intanto, l’uomo era sparito” ha aggiunto la ristoratrice. Una furbata mal riuscita, considerando che i due sono stati rintracciati in pochissimo tempo.