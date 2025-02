La polizia francese ha rivelato dettagli inquietanti riguardo la morte di una coppia britannica trovata senza vita nella loro abitazione in Francia, suggerendo che i due potrebbero essere stati torturati prima di essere uccisi. I corpi di Andrew e Dawn Searle, entrambi sessantenni, sono stati scoperti giovedì pomeriggio nella loro casa a Les Pesquiès, a sud di Villefranche-de-Rouergue. La proprietà e il terreno circostante sono stati trasformati in una vasta scena del crimine dalle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto mentre emergono teorie sempre più inquietanti.

Le circostanze della morte

Secondo le informazioni rese note, Andrew Searle è stato trovato impiccato all’interno della casa con un bavaglio in bocca. Non sono state rinvenute armi da fuoco o da taglio nelle vicinanze, suggerendo che l’uomo possa essere stato vittima di torture prima della morte. La moglie Dawn, invece, è stata trovata nuda con una ferita alla testa, distesa vicino alla porta d’ingresso dell’abitazione. Attorno al suo corpo giacevano gioielli sparsi, lasciando intendere che la donna possa aver tentato di fuggire prima di essere uccisa da uno o più aggressori non identificati.

Una fonte dell’inchiesta, parlando al quotidiano francese La Depeche, ha dichiarato: “Il corpo della moglie è stato scoperto per primo, completamente nudo, davanti alla porta di casa. Attorno alla donna sfortunata, sono stati trovati gioielli sparsi, a testimonianza di un grande disordine. All’interno della casa, il corpo del marito è stato scoperto impiccato con un bavaglio infilato in bocca”.

Le indagini in corso

Un medico legale delle autorità giudiziarie di Montpellier è giunto sul posto in elicottero giovedì per effettuare un primo esame dei corpi. Non sono state riscontrate ferite da arma da fuoco o da taglio, ma le autopsie sono ancora in corso e non è stata confermata una causa ufficiale del decesso. Le indagini si concentrano su un possibile “furto finito male”, con il sospetto che la coppia possa essere stata perseguitata da criminali britannici.

Un passato legato alla lotta al crimine

La stessa fonte ha aggiunto: “E’ stata avviata un’inchiesta penale e si teme che la coppia sia stata assassinata. Erano molto in forma e benvoluti nella comunità locale, ma c’è una teoria secondo cui potrebbero essere stati perseguitati da criminali provenienti dal Regno Unito. Questa è attualmente la pista principale, poiché il signor Searle in passato era coinvolto nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo”.