Sfreccia a Milano con la supercar, una Ferrari, ignorando completamente i limiti di velocità. Una volta fermato dalla polizia, però, gli agenti si sono limitati ad ammirare l’auto complimentandosi con il conducente. Nessuna multa, quindi, ma solo apprezzamenti verso la sua Ferrari: “Una delle auto più belle al mondo”, ha commentato uno degli agenti mentre stringeva la mano al conducente in modo amichevole.

Le polemiche

L’episodio è stato ripreso in video e pubblicato da @6to6motor, una pagina che si occupa di motori su Instagram. La Ferrari correva in zona Susa/Indipendenza, procedendo a circa 80 km/h in un’area in cui il limite è di 30 a partire dal 2024.

La corsa per le strade ma soprattutto l’atteggiamento degli agenti, che hanno pensato solo a complimentarsi con l’uomo alla guida anziché fargli una multa, ha scatenato sul web grosse polemiche così come la rabbia dei cittadini, in particolare a causa dell’emergenza morti sulle strade della città.