Avrebbe fatto finta di essere stato vittima di una rapina, con tanto di accoltellamento, per tenersi l’incasso giornaliero. Di questo è accusato un corriere di 52 anni di Chivasso (Torino), denunciato dai carabinieri di Volpiano per simulazione di reato. La somma di cui si sarebbe impossessato ammonterebbe a 1.680 euro.

Tutto è iniziato il 13 marzo 2026, quando l’uomo, corriere di una società di trasporti e logistica, ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato in via Udine a Volpiano, mentre stava facendo le sue consegne. Ai militari dell’Arma ha spiegato di essere stato fermato da un individuo a volto coperto che, dopo averlo colpito con un’arma da taglio all’addome, si sarebbe impossessato del borsello contenente il denaro. Un racconto che ha sollevato dei dubbi negli investigatori, considerando che la ferita era di lieve entità. Non solo: l’analisi delle videocamere di sorveglianza di alcune abitazioni private hanno smentito la versione fornita dalla presunta vittima. Il corriere è stato quindi denunciato per simulazione di reato alla Procura di Ivrea, che ha coordinato le indagini.