Come annunciato dall’Oxford University Press, il sostantivo “rage bait” (letteralmente “esca della rabbia”) è stato identificato come parola del 2025 dall’Oxford English Dictionary: “In una perfetta sintesi del caos del 2025, e in seguito a un voto pubblico e all’analisi dei nostri esperti linguistici, rage bait è stata incoronata Parola dell’Anno”, ha affermato l’editore in un post su Instagram. La parola dell’anno è stata selezionata in base a una votazione online sul sito web dell’editore. Tra le parole candidate, oltre a “rage bait”, c’erano anche il sostantivo “aura farming”, ovvero la creazione di un’immagine attraente e il verbo “biohack”, che indica gli sforzi per migliorare le prestazioni del corpo cambiando dieta o stile di vita o utilizzando dispositivi tecnologici.

“Rage bait”, cosa significa

Il dizionario definisce “rage bait” come un contenuto online creato appositamente per provocare rabbia o indignazione attraverso elementi provocatori o offensivi, in genere pubblicato quindi per aumentare il traffico o l’interazione su una particolare pagina web o piattaforma di social media. È piuttosto simile al suo cugino di internet, il clickbait, in cui un titolo viene utilizzato per invogliare il pubblico o il lettore a leggere un articolo o a guardare un video. Ma i contenuti che incitano alla rabbia hanno un obiettivo più specifico: far arrabbiare le persone.

L’editore ha attribuito l’importanza del termine all’uso sempre più consapevole di internet, che ha alimentato la diffusione di materiale provocatorio progettato per attirare l’attenzione. “Offline, questo fenomeno gioca ora un ruolo importante anche nel plasmare i dibattiti su politica, identità e disinformazione”, ha sottolineato l’Oxford University Press. Nel 2024, invece, l’Oxford Dictionary ha selezionato “brain rot” (marciume cerebrale) come parola dell’anno. Durante lo scorso anno, infatti, il termine ha guadagnato rapidamente popolarità sui social media ed è diventato parte integrante del vocabolario permanente di blogger e giornalisti.