Come funzionano i satelliti Starlink di Elon Musk e perché Kiev non ne può fare a meno? Vediamo, nello specifico, perché questa tecnologia di cui si parla tanto in queste ore è considerata la “spina dorsale dell’esercito ucraino”. A dirlo in un post in cui ha ventilato l’ipotesi di “spegnere i satelliti”, è stato Elon Musk stesso. Il miliardario, messo da Trump alla guida del Doge, il Dipartimento dell’Efficienza Governativa, ha aggiunto che se lo facesse “l’intera linea del fronte crollerebbe”.

In effetti si tratta di un servizio strategico per l’Ucraina, la cui disattivazione avrebbe conseguenze drammatiche. Starlink è infatti una rete di comunicazione satellitare che utilizza la tecnologia della casa madre SpaceX, garantendo l’accesso a Internet ad alta velocità “dallo spazio” a regioni con infrastrutture di telecomunicazioni limitate, come zone remote o con scarso accesso alla rete e a zone dove le infrastrutture delle comunicazioni sono state abbattute per motivi strategici (come nel caso della guerra in Ucraina).

Perché Starlink è cruciale per l’Ucraina

Il sistema è stato cruciale per Kiev fin da subito dopo l’invasione subita da parte delle truppe russe, avvenuta il 24 febbraio del 2022. Con i servizi di comunicazione distrutti dalla Russia, le migliaia di terminali Starlink hanno colmato un vuoto, continuando a garantire le comunicazioni.

Il sistema viene utilizzato sia dalla popolazione civile, sia dai militari al fronte. Gli utenti di Starlink accedono a Internet sia per i dati che per le comunicazioni vocali. Nel farlo utilizzano una piccola antenna parabolica che “comunica” con la costellazione di satelliti. In Ucraina, attualmente ci sono circa 42mila terminali usati dalle forze armate, dagli ospedali e dalle organizzazioni umanitarie. Anche le postazioni sul campo di battaglia hanno il loro terminale e utilizzano Starlink per le comunicazioni strategico-militari.

Chi finanzia Starlink

I satelliti Starlink, inizialmente, sono stati finanziati da Musk stesso. Sono poi subentrati gli Stati Uniti che hanno permesso il proseguo del servizio fornito all’Ucraina. A partire dal mese scorso, la Polonia ha dichiarato di aver pagato l’abbonamento versando 50 milioni di dollari. Varsavia ha anche dichiarato che avrebbe continuato a farlo. Questa scelta, fatta da uno dei paesi più esposti all’espansionismo russo, ha portato a un duro scontro dopo che il ministro degli Esteri Radosław Sikorski ha accusato SpaceX di essere diventato un fornitore inaffidabile, a causa delle dichiarazioni del suo proprietario. Sikorski si è subito beccato una replica da parte di Elon Musk, che lo ha definito un “omino”.