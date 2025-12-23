“Se mi fate fare l’interrogatorio … tanto sapete che parlo a ruota … parlerò anche dell’interrogatorio. Faccio conferenza stampa”. Lo ha detto a telecamere, fotografi e cronisti Fabrizio Corona arrivando al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese per l’interrogatorio, da lui richiesto, nell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn, sulla base della denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini.

Di cosa viene accusato Signorini

Una querela presentata dopo che nei giorni scorsi l’ex “re dei paparazzi”, attraverso il suo format “Falsissimo”, ha accusato, in sostanza, Signorini di aver portato avanti un “sistema” di favori sessuali richiesti – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa casa”.

Corona, assistito nell’interrogatorio davanti ai pm dall’avvocata Cristina Morrone, ha trasmesso ieri sera una seconda puntata in cui era presente l’ex concorrente del GF Vip, edizione 2021-2022, Antonio Medugno, modello e tik toker, il quale, in sostanza, nel programma dell’ex agente fotografico ha parlato di presunti abusi che avrebbe subito da parte del conduttore tv.

Con l’analisi dei dispositivi informatici e i sequestri probatori nelle perquisizioni di sabato a carico di Corona, gli investigatori della Polizia e della Polizia postale, coordinati dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis, hanno acquisito anche altre foto e video non ancora mandati in onda nel suo programma su YouTube.

“Il me too italiano”

L’obiettivo di Corona stavolta è trasformare l’ennesima inchiesta nei suoi confronti in qualcos’altro, che lui, così dice, vuole contribuire a svelare e che chiama il “me too italiano”. “Ho fatto i nomi oggi ai pm. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni. Anche a verbale ho parlato del ‘sistema Signorini’. Tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di cento testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui”.

Lo ha spiegato ai cronisti Corona al termine dell’interrogatorio, di meno di un’ora e mezza, in Procura a Milano nell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn, ma che parte dalla sua trasmissione ‘Falsissimo’ in cui ha parlato di un “sistema” di favori sessuali richiesti dal giornalista e conduttore tv – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”.

“Due denunce devono essere depositate, entrambe entro questa settimana. Medugno depositerà domani o dopodomani e poi c’è un altro che non vi dico”, ha aggiunto Corona, che aveva già scritto che l’ex concorrente del GF Vip Medugno aveva denunciato Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. “Se gli prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra”, ha aggiunto l’ex “re dei paparazzi”.

“Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini e, secondo me, nel giro di cinque giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante”, ha aggiunto ancora Corona, parlando coi cronisti, dopo l’interrogatorio davanti all’aggiunta Letizia Mannella e al pm Alessandro Gobbis e agli investigatori della Squadra mobile della Polizia. E attaccando, sempre davanti alle telecamere, a volte con espressioni anche scurrili, il conduttore televisivo, ma anche i media che, in sostanza, a suo dire, lo proteggono.