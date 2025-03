Il patentino per cani attualmente è obbligatorio solo in alcuni casi limitati. Vediamo nello specifico quali sono e perché i veterinari e i pediatri chiedono che vengano cambiate le regole.

Si tratta intanto di un attestato che viene conferito a qualunque proprietario frequenti un corso di formazione e superi con esito positivo un test di verifica finale. L’attestato viene rilasciato dai Comuni e dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento.

Il patentino prevede due percorsi: quello base e quello avanzato. Il percorso base dura complessivamente 10 ore ed esplora la relazione uomo-cane, l’aspetto comportamentale e le norme che riguardano il benessere animale. Il percorso avanzato prevede gli stessi argomenti del corso di base, che vengono però trattati in maniera più approfondita e in più sedute. Questo percorso è obbligatorio per i proprietari o detentori di cani segnalati dalle Asl come “a rischio elevato per l’incolumità pubblica” e anche a seguito di episodi che hanno visto i cani protagonisti di aggressioni.

Perché veterinari e pediatri chiedono di aggiornare le linee guida per il patentino

Visto l’aumento esponenziale delle aggressioni compiute da cani, l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ritiene che sia più che mai necessaria una profonda revisione dell’attuale percorso formativo. Nel farlo l’associazione guarda all’esperienza di altri Paesi europei e alle linee guida aggiornate fornite dall’Associazione Mondiale dei Veterinari che non escludono casi di obbligo formativo in chiave preventiva.

A chiedere di riformare il patentino è anche la Società Italiana di Pediatria, per rinforzare in questo modo le politiche educative al possesso responsabile di cani in presenza di minori.