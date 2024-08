Cosparge la ex con la benzina e tenta di bruciarla in strada: passante la salva chiamando la Polizia

Si è salvata da una morte atroce perché un passante si è accorto di quanto stava avvenendo in strada, dove un uomo aveva cosparso di benzina una donna, ed ha chiamato immediatamente la Polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto mettendola in salvo, ed hanno poi arrestato un 50enne srilankese, ex compagno della vittima, che se non fosse stato fermato avrebbe probabilmente appiccato il fuoco. Il fatto è avvenuto oggi a Verona, nel quartiere Golosine. L’arrestato è accusato di tentato omicidio.

Cosparge la ex con la benzina e tenta di bruciarla in strada

Secondo la ricostruzione della Polizia, si sarebbe trattato di un’azione premeditata, architettata dal 50enne che, con la scusa di “un ultimo appuntamento chiarificatore”, avrebbe convinto la ex compagna ad incontrarlo. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, la vittima era visibilmente scossa; accanto a lei c’era il giovane che aveva assistito alla scena e aveva dato l’allerta alla centrale della Questura. Sul ciglio della strada c’era ancora la bottiglietta di benzina che l’uomo aveva utilizzato, per poi tentare di fuggire. E’ stato però rintracciato poco dopo e arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato.