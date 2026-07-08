Nuove regole per chi visita Varenna, uno dei borghi più conosciuti affacciati sul Lago di Como. L’amministrazione comunale ha introdotto un regolamento che punta a tutelare il decoro del paese e la qualità della vita dei residenti, prevedendo sanzioni fino a 200 euro per chi passeggia in costume da bagno o a torso nudo al di fuori delle aree balneari.

Il provvedimento stabilisce che, per accedere a chiese, ristoranti, negozi e passeggiare nelle vie e nella piazza principale, sia necessario indossare un abbigliamento considerato adeguato. Le restrizioni non riguardano invece le spiagge, dove resta consentito utilizzare il normale abbigliamento da mare.

Nuovi limiti anche per i gruppi turistici

Le novità non si fermano al dress code. Per contenere l’afflusso di visitatori, il Comune ha deciso che i gruppi organizzati non potranno superare le 25 persone. Inoltre, le guide turistiche non potranno più utilizzare megafoni durante le visite, una misura pensata per ridurre il rumore e rendere più vivibile il centro storico.

Le nuove disposizioni sono state accolte favorevolmente sia dai residenti sia dai commercianti, che da tempo segnalavano comportamenti poco rispettosi da parte di alcuni turisti durante i periodi di maggiore affluenza.

L’obiettivo è preservare il borgo e la sua bellezza

Il sindaco Mauro Manzoni ha spiegato che Varenna è orgogliosa di accogliere ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, ma che è necessario trovare un equilibrio tra l’accoglienza turistica e il benessere della comunità locale. L’obiettivo è evitare che il turismo di massa comprometta la tranquillità del borgo e il suo patrimonio storico e paesaggistico.

Varenna non è l’unica località ad aver adottato misure di questo tipo. Negli ultimi anni anche altre mete turistiche italiane, come Tropea, Scalea e Gallipoli, hanno introdotto regolamenti più severi per contrastare i comportamenti scorretti, con sanzioni che in alcuni casi possono arrivare fino a 500 euro. L’intento comune è quello di promuovere un turismo più responsabile e rispettoso dei luoghi visitati.