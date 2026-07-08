Marco Columbro torna a parlare della sua grande passione per il fenomeno degli UFO e racconta un episodio che, secondo lui, rappresenta una delle esperienze più incredibili della sua vita. L’attore e conduttore televisivo ha rievocato la vicenda durante una puntata del podcast “Supernova”, condotto da Alessandro Cattelan, descrivendo un presunto avvistamento avvenuto negli Stati Uniti al termine di un incontro dedicato a tematiche spirituali.

Secondo il racconto di Columbro, tutto sarebbe accaduto dopo una conferenza organizzata da Anna, una relatrice che sostiene di ricevere fin dall’infanzia comunicazioni da esseri provenienti dalle Pleiadi. Al termine dell’evento, mentre il pubblico stava lasciando la sala, alcune misteriose sfere luminose sarebbero comparse nel cielo.

Le sfere luminose e la spiegazione della conferenziera

Columbro ha spiegato di aver visto una prima sfera dalla luce biancastra, diversa da qualsiasi fenomeno luminoso conosciuto. Poco dopo, secondo il suo racconto, sarebbero apparsi altri oggetti simili, uno dopo l’altro. Il conduttore avrebbe quindi chiesto chiarimenti alla relatrice, ricevendo una risposta sorprendente: “Secondo la donna, quelle presenze stavano semplicemente salutando i partecipanti”.

Le luci, sempre secondo la testimonianza di Columbro, avrebbero effettuato alcuni movimenti nel cielo prima di sparire improvvisamente. L’episodio, racconta il conduttore, non sarebbe stato osservato soltanto da lui, ma anche da circa 200 persone presenti all’incontro, che avrebbero assistito alla stessa scena.

La passione di Columbro per il mondo degli UFO

Non è la prima volta che Marco Columbro racconta pubblicamente questa esperienza. Nel corso degli anni ha più volte affrontato il tema degli UFO e dell’ufologia, ribadendo la convinzione di aver assistito a qualcosa di inspiegabile. In diverse occasioni ha spiegato di essersi documentato a lungo sull’argomento, confrontandosi con studiosi e appassionati italiani e internazionali.