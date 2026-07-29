Il caso esploso da qualche giorno sulle creme solari e i tumori della pelle ha riportato al centro un tema molto sensibile. Tutto è nato da un video social di Debora Rasio, nutrizionista e specialista in oncologia, in cui venivano contestate le creme solari usate “in continuazione” e si metteva in discussione il rapporto tra esposizione ai raggi UV e melanoma. Le reazioni di dermatologi, oncologi e società scientifiche sono state immediate, perché il messaggio, secondo molti esperti, rischia di ribaltare il consenso scientifico consolidato sulla prevenzione del cancro cutaneo.

La polemica non riguarda solo un’opinione personale. Il punto centrale è se lo studio citato nel dibattito dica davvero quello che è stato raccontato sui social oppure se sia stato interpretato in modo selettivo e fuori contesto. Le cronache online delle ultime ore parlano infatti di una lettura parziale della ricerca e di conclusioni che non coincidono con quanto sostenuto dalla comunità scientifica.

Da dove nasce la polemica

Secondo quanto riportato dalle testate, nel video Rasio avrebbe sostenuto che il sole non provocherebbe il melanoma e che le creme solari aumenterebbero il rischio di tumori della pelle, invitando a non spalmarsi continuamente. Proprio questa affermazione ha scatenato una reazione durissima da parte di specialisti e associazioni mediche, che hanno definito il messaggio pericoloso per la salute pubblica.

Il problema, spiegano gli esperti citati dalle cronache, è che una tesi così forte non può poggiare su un singolo studio letto in modo isolato. In oncologia dermatologica, infatti, il contesto conta quanto il dato. Un lavoro osservazionale può suggerire associazioni, ma non basta per ribaltare il peso di decenni di evidenze sui raggi ultravioletti e sui tumori cutanei.ilgiornale+1

Lo studio citato: cosa sembra dire davvero

La ricerca citata nel video, secondo le ricostruzioni giornalistiche, sarebbe uno studio del 2023 pubblicato su Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention e basato sui dati della UK Biobank. È proprio qui che nasce l’equivoco: gli esperti intervenuti sul caso sostengono che quello studio non dimostri affatto che le creme solari causino il melanoma, né che il sole sia protettivo contro il cancro della pelle.

La differenza è sostanziale. Uno studio può osservare come si comportano gruppi di persone nel tempo, ma non stabilisce automaticamente una causa diretta. Se un’associazione statistica viene interpretata senza considerare variabili come esposizione solare complessiva, comportamento individuale, fototipo, storia clinica e abitudini di prevenzione, il rischio di trarre conclusioni sbagliate diventa molto alto.

In altri termini, il punto non è soltanto che il paper sia stato citato. È che la sua lettura, secondo i medici intervenuti, sarebbe stata piegata a una conclusione che lo studio non sostiene in modo diretto.

Il ruolo dei raggi UV

Sul fronte scientifico, il nodo più delicato resta il ruolo dei raggi ultravioletti. Le fonti riportano una posizione netta: i raggi UV aumentano il rischio di tumore della pelle e il melanoma è una malattia per la quale l’esposizione non protetta rappresenta un fattore di rischio ben riconosciuto.

La prevenzione, infatti, si basa proprio sulla protezione dai raggi UV: evitare esposizioni intense nelle ore centrali, usare indumenti protettivi, ricorrere alla crema solare e controllare regolarmente i nei e le lesioni sospette. Dire che il sole “non provoca” il melanoma, come riassunto dalle cronache della polemica, non riflette il quadro di consenso riportato dalle società scientifiche e dagli specialisti che sono intervenuti sul caso.

Le creme solari aumentano davvero il rischio?

Questa è la domanda che ha acceso il dibattito. Le testate che hanno seguito il caso raccontano che la tesi sull’aumento del rischio sarebbe stata considerata infondata o quantomeno distorta dagli esperti consultati. La critica principale non è soltanto che il messaggio sia allarmistico, ma che rischi di scoraggiare la fotoprotezione proprio nel periodo dell’anno in cui l’esposizione ai raggi UV è più forte.

La crema solare non è perfetta e non blocca il sole in modo assoluto. Ma questo non la rende pericolosa; la rende uno strumento di protezione da usare correttamente, insieme ad altri comportamenti prudenti. Una protezione SPF 15, 30 o 50 riduce in misura crescente i raggi UV che arrivano alla pelle, senza annullare del tutto l’esposizione. È una distinzione importante, perché una cattiva interpretazione può trasformare uno strumento preventivo in un bersaglio ingiustificato.

Perché il messaggio è considerato pericoloso

Il motivo per cui la vicenda ha provocato tanto rumore non è solo scientifico, ma anche comunicativo. Quando un medico o una ricercatrice diffonde un messaggio molto forte sui social, il pubblico tende a percepirlo come affidabile e definitivo. Se però il contenuto semplifica troppo o capovolge il senso di una ricerca, può indurre comportamenti rischiosi.

In questo caso, il timore espresso dai dermatologi è che chi legge o ascolta il messaggio possa pensare che la crema solare non serva, o addirittura faccia male. In piena estate, una conclusione del genere può tradursi in minore uso di protezione, maggiore esposizione e quindi più danni cutanei, scottature e rischio oncologico.

Vitamina D: il punto spesso usato fuori contesto

Un altro tema spesso richiamato in questi dibattiti è la vitamina D. Anche qui è facile semplificare troppo. Il sole contribuisce alla sua sintesi, ma questo non significa che l’esposizione intensa e non protetta sia una strategia di prevenzione oncologica. Le fonti riprese nelle cronache sottolineano che i possibili benefici della vitamina D non annullano il rischio legato all’eccesso di radiazioni UV.

È un punto importante anche per evitare un falso dilemma: non si tratta di scegliere tra “sole” e “protezione”, ma di trovare un equilibrio sicuro che non aumenti il rischio di danni alla pelle. La fotografia scientifica resta chiara: la prevenzione del tumore cutaneo passa anche dalla fotoprotezione.

Cosa dice davvero la letteratura

Al di là della polemica del momento, la letteratura e le linee informative delle strutture specialistiche continuano a indicare la protezione dai raggi UV come misura fondamentale nella prevenzione del melanoma e degli altri tumori della pelle. Anche i contenuti più recenti sulla dermatologia oncologica ribadiscono che il cancro cutaneo è una questione complessa, con terapie in evoluzione, ma che la prevenzione resta il primo livello di difesa.

Le iniziative scientifiche e le notizie più aggiornate mostrano un quadro completamente diverso da quello suggerito dal video al centro della polemica. Per questo gli esperti parlano di messaggio fuorviante: non perché il sole sia da demonizzare in modo semplicistico, ma perché presentare la crema solare come un fattore di rischio diretto non è compatibile con il quadro scientifico consolidato.