Crociera maledetta ai Caraibi. Norovirus sulla Royal Caribbean, passeggeri chiusi in cabina a vomitare l’anima
Metti una crociera ai Caraibi a bordo della Serenade of the Seas, fiore all’occhiello della flotta Royal Caribbean, sole mare e atmosfera che i boomer non faranno fatica ad associare a Love boat con sottofondo di musica lounge: cosa potrà mai andare storto?
Da San Diego a Miami
Tutto, se possibile, e anche di più se dobbiamo considerare vacanza lo star chiusi in una cabina a vomitare l’anima. Dei 1874 passeggeri della nave, 94 hanno riferito di essersi ammalati durante il viaggio.
Che era cominciato in un tripudio di scanzonata allegria il 19 settembre a San Diego. Rotta verso Miami, ma il 28 settembre qualcuno inizia a sentirsi male. Le avvisaglie di una vera e propria epidemia.
Trattasi di norovirus, un virus estremamente contagioso: si trasmette infatti anche solo sfiorandosi, o tramite il contatto con un corrimano o una qualunque superficie contaminata. Si immagini una mensa comune quale formidabile veicolo di trasmissione.