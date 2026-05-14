Una scena insolita ha sorpreso gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A1, nel Canton Argovia, in Svizzera. All’alba, intorno alle 5.30 del mattino, una Ferrari rossa semidistrutta è stata trovata fuori dalla carreggiata nei pressi di Lenzburg. La vettura, gravemente danneggiata, si trovava nell’erba alta accanto alla strada dopo aver travolto diversi metri di vegetazione.

A rendere ancora più misteriosa la situazione è stata soprattutto l’assenza del conducente. Quando i primi soccorsi e le pattuglie della Polizia cantonale argoviese sono arrivati sul posto, all’interno dell’auto non c’era nessuno. Una circostanza che ha immediatamente fatto scattare le verifiche per capire cosa fosse accaduto nelle ore precedenti.

Il conducente rintracciato direttamente nella sua abitazione

Gli agenti hanno avviato rapidamente gli accertamenti sul veicolo riuscendo a identificare il proprietario della Ferrari. Si tratta di un cittadino svizzero di 57 anni, rintracciato poco dopo direttamente nella sua abitazione.

Secondo quanto emerso, l’uomo era completamente illeso nonostante il violento incidente. Dopo l’uscita di strada avrebbe semplicemente lasciato la vettura sul posto facendo ritorno a casa senza allertare i soccorsi né contattare le autorità. Una decisione che ha sorpreso gli investigatori, soprattutto considerando le condizioni in cui si trovava la costosa fuoriserie abbandonata accanto all’autostrada.

Indagini aperte sulla dinamica dell’incidente

Davanti agli agenti, il 57enne ha scelto di non rilasciare dichiarazioni. L’uomo si è infatti avvalso del diritto al silenzio, evitando di spiegare cosa sia accaduto prima dell’incidente e perché abbia lasciato il luogo dello schianto.

La Polizia cantonale ha quindi aperto un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’uscita di strada e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno cercando di capire se il conducente abbia perso il controllo della Ferrari autonomamente oppure se possano esserci altri elementi coinvolti nell’accaduto.