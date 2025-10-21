Stava giocando insieme ai suoi due fratelli nel cortile di casa a Gioia Tauro, quando un muro è crollato su di loro, schiacciandoli. Uno dei tre bambini, 8 anni, è rimasto gravemente ferito ed è morto ieri al policlinico di Messina, dove era stato trasferito in elisoccorso poco dopo la tragedia. Il piccolo si chiamava Nicodemo ed è stato quello più colpito dal crollo, riportando fratture e alcune lesioni interne. Le condizioni del bambino si sono aggravate dopo l’incidente e non ce l’ha fatta. Il fratello gemello di Nicodemo e quello più grande sono invece ricoverati nell’ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno posto sotto sequestro e transennato l’area interessata dal crollo, avviando le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

La sindaca di Gioia Tauro: “Episodio inaccettabile”

Quanto accaduto a tre fratelli ha sconvolto l’intera comunità di Gioia Tauro, come sottolineato dalla sindaca Simona Scarcella: “La morte del piccolo Nicodemo rappresenta una perdita inaccettabile. Come sindaco, insieme a tutta l’amministrazione comunale e di tutta la comunità cittadina, mi stringo al dolore della famiglia. Il fatto che una famiglia sia stata colpita così duramente in maniera improvvisa ci ha sconvolti. Abbiamo sperato fino alla fine che i soccorsi, attivati immediatamente, avrebbero consentito un risultato positivo, ma così purtroppo non è stato. Per il giorno in cui saranno celebrati i funerali dichiareremo il lutto cittadino e disporremo la chiusura delle scuole”.