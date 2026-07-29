Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all’interno di un cantiere edile a Mesagne, in provincia di Brindisi. L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove si trova ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato e della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del crollo e accertare eventuali responsabilità. Le indagini dovranno chiarire le cause del cedimento della struttura e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.