Mentre si stava sottoponendo a un trattamento di ossigenoterapia ha acceso una sigaretta che ha dato origine a un principio di incendio. Protagonista della vicenda un’anziana di 75 anni, che ha sconsideratamente compiuto il gesto nel reparto dell’ospedale “Agostino Landolfi” di Solofra, in provincia di Avellino. Il contatto tra la fiamma e l’ossigeno ha provocato una fiammata improvvisa che ha investito in pieno la paziente e ha dato fuoco alle lenzuola.

Le fiamme si sono propagate all’interno della stanza, ma grazie all’intervento degli infermieri, accorsi con estintori, è stato scongiurato che l’incendio si propagasse all’intera corsia. Subito dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza e a bonificare l’area interessata dall’incendio. Non si sono registrati danni alle strutture nè potenziali intossicazioni da fumo degli altri pazienti. L’anziana fumatrice è stata denunciata dai carabinieri per incendio colposo.