È stato arrestato ieri pomeriggio per tentato omicidio l’86enne che a Cesano Boscone, nel Milanese, ha gravemente ferito con un’arma da taglio la moglie, da tempo affetta da demenza senile avanzata. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo era affetto da una crisi depressiva. L’anziana, che presentava profonde lesioni, è stata trasportata dal 118 in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano dove si trova ricoverata in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta in uno stabile in via Gobetti, dove si trova l’abitazione della coppia. Subito dopo il ferimento, l’86enne ha telefonato al figlio confessando l’accaduto. L’arrestato, probabilmente per dell’età avanzata e lo stato di salute, sarà sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.