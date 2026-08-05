Doveva essere una vacanza di svago a Napoli insieme al fidanzato e alla sua famiglia, ma si è trasformata in un incubo per una ragazza romana di 18 anni. La giovane ha denunciato di essere stata drogata, violentata e poi abbandonata in strada. Per la vicenda un uomo di 50 anni è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e cessione di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 giugno. Dopo un litigio con il fidanzato, la diciottenne si sarebbe allontanata da sola, facendo perdere le proprie tracce per circa tre ore. Sarebbe stato proprio durante questo lasso di tempo che si sarebbe consumata la presunta aggressione.

Il racconto della giovane e l’arresto del presunto responsabile

La ragazza ha raccontato agli agenti di aver incontrato un uomo di 50 anni, che le avrebbe offerto sostanze stupefacenti convincendola poi a salire sulla sua auto. I due avrebbero raggiunto la zona di piazza Nazionale, dove, approfittando del suo stato di alterazione, l’uomo avrebbe abusato di lei.

La diciottenne è stata successivamente trovata in strada e soccorsa dal personale del 118. Il suo racconto, raccolto prima dai sanitari e poi dalla polizia, è stato verificato attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza e le testimonianze raccolte durante le indagini. Gli elementi acquisiti hanno portato gli investigatori a individuare il presunto responsabile, fermato alla stazione centrale di Napoli mentre si trovava con una valigia, poco prima di lasciare la città.