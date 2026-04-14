Se vogliamo ridere, siamo dalle parti della “morìa delle vacche” di Totò. Un po’ più a nord, a Monteviale, provincia di Vicenza. Succede infatti che un agricoltore viene ricoverato in ospedale e al sindaco tocca accudire le 11 vacche dell’azienda agricola in virtù della legge 157 dell’11 febbraio 1992.

Il primo cittadino, Claudio Celeghin, si è trovato improvvisamente affidatario della madria di animali come riferisce Il Giornale di Vicenza.

Cosa dice la legge

In un primo momento ha pensato fosse uno scherzo quando, mentre si trovava in Lombardia, ha ricevuto una telefonata dai servizi sociali dell’Ulss 8 Berica. Ma poi quando gli è stato riferito il testo di legge che attribuisce al sindaco la cura e la tutela di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, soprattutto se si trovano in stato di difficoltà, Celeghin ha preso atto e ha agito di conseguenza.

“Le mucche risultavano abbandonate, prive di cibo e riparo, visto che il titolare le teneva all’aperto – ha raccontato il sindaco – , e se non avessi ottemperato subito, dando loro da mangiare e mettendole in sicurezza, rischiavo una denuncia per maltrattamento di animali”.

“Mucche abbandonate, prive di cibo e riparo”

L’agricoltore, 67 anni, da tempo versava in in condizioni precarie di salute, tanto che è stato ricoverato in ospedale, obbligando il sindaco ad un’azione repentina, andando a fare un sopralluogo nel podere con i carabinieri, avendo poi il supporto di due funzionari comunali per accudire le bestie.

In loro aiuto anche la disponibilità di alcuni residenti della zona, ma l’onere della gestione si preannuncia difficle. Per questo Celeghin ha chiesto ad alcuni allevatori di prendersi carico della gestione degli animali e se la situazione non dovesse andare a buon fine sarebbe pronta un’ordinanza apposita “in modo – ha chiarito il sindaco – da risolvere il caso in modo definitivo”