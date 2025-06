Una bambina di due anni è stata azzannata dal pitbull del nonno mentre si trovava con la sua famiglia nella Selva di Fasano, in provincia di Brindisi. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio dello scorso 19 giugno. La piccola è stata ferita alla testa dall'animale e dopo un primo soccorso in un presidio sanitario della cittadina pugliese, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi e poi all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove è ricoverata in condizioni serie.Al momento la prognosi della bambina è riservata. Nel tentativo di proteggere la figlia, anche la mamma è stata ferita dal cane, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e capire se ci siano state delle responsabilità rispetto alla custodia dell'animale. (Foto Ansa) - Blitz Quotidiano