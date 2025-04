Un bimbo di 14 mesi è stato morso al volto dal cane di famiglia lo scorso pomeriggio a Porto San Giorgio, nelle Marche. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona. Ha riportato qualche escoriazione e ferita, ma la sua situazione non sarebbe grave.

In base a quanto ricostruito dai media locali, il piccolo stava giocando nel suo giardino, quando il cane, un animale di taglia medio-grande, l’ha morso in faccia e alla testa. Sul posto sono subito arrivati 118 e la Croce azzurra. Il piccolo è stato quindi trasferito nella struttura ospedaliera, specializzata in pediatria.