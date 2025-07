Verso le 7 di oggi, lunedì 28 luglio, un anziano che stava facendo una passeggiata in spiaggia nei pressi del lido “Lo Scoglio” sulla spiaggia di Maccarese, nel comune di Fiumicino, ha notato un cadavere. L’anziano ha subito chiamato le forze dell’ordine che hanno identificato l’uomo scoprendo che si tratta del 49enne scomparso nel pomeriggio di domenica.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri si era recato al mare di Passoscuro per fare un bagno e di lui non si erano avute più notizie. A riconoscerlo è stato il figlio dopo circa cinque ore. Sul corpo non c’erano segni di violenza. Il figlio ha spiegato che il padre era uscito nel pomeriggio di ieri per un bagno e poi era sparito senza lasciare traccia.

Fra le ipotesi al vaglio quella che il 49enne possa essere morto mentre si trovava ancora in acqua nel mare di Passoscuro. Da qui, il suo corpo è stato trascinato dalla corrente un chilometro più a sud, a Maccarese. Ancora troppo presto dire con certezza se si sia trattato di annegamento o se sia stato stroncato da un malore: non è quindi escluso che presto possano essere disposti accertamenti medico legali che verranno compiuti dalla Capitaneria di Porto. La salma resta per ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.