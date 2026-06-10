Stava facendo una passeggiata lungo l’argine di un corso d’acqua quando è precipitata con la sua carrozzina ed è morta. Protagonista della tragedia, avvenuta ieri sera nella zona golenale di Dosolo, nel Mantovano, una donna di 92 anni, residente in paese. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.45 in via Gino Lupi. L’anziana era insieme al figlio di 65 anni, che la stava accompagnando durante una passeggiata sull’argine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe distratto per prendere del cibo da dare ad alcuni gatti randagi. In quegli istanti la carrozzina è scivolata lungo l’argine ribaltandosi. La 92enne è stata poi schiacciata dalla stessa carrozzina. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma nonostante le manovre rianimatorie per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Viadana.