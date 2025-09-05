Era scomparsa il 30 agosto da Gravina di Puglia. Da quel momento non c’erano state più notizie di Tequila, una femmina di pitbull, il cui corpo è stato ritrovato con evidenti segni di tortura, tra orecchie amputate, coda strappata, gravi ferite e scorticature sul dorso, come ha poi confermato la veterinaria che l’ha esaminata.

“Contrariamente ai pregiudizi che troppo spesso colpiscono questa razza – spiega un comunicato della Lega nazionale del cane, che ha rilanciato la notizia – lei era un animale mite e socievole, incapace di reagire alla violenza subita. Proprio questa sua indole buona rende ancora più atroce la sua uccisione, che attesta l’esistenza di una o più persone capaci di una crudeltà inaccettabile e socialmente pericolosa, non solo per gli animali ma anche per l’intera comunità”. La Lndc ha depositato una denuncia presso la Procura della Repubblica, chiedendo che che siano fatte delle indagini il prima possibile.