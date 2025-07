Lo hanno usato come bersaglio per il tiro al segno, quasi fosse un oggetto qualunque. Un atto vile che vede come protagonista un cane maremmano, trovato ferito dal dardo lanciato da una balestra. L’episodio si è verificato a Zuppino, comune di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno.

Al momento non si conosce l’autore del gesto. Fortunatamente il cane è vivo ed è stato preso in cura da alcune volontarie. Presto partirà anche una raccolta fondi per sostenere le spese veterinarie. L’accaduto è stato segnalato alle autorità e sono in corso delle indagini per fare chiarezza sull’accaduto.