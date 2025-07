L’hanno lasciata a casa senza acqua né cibo. Una condizione che ha messo a rischio la sopravvivenza di una cucciola di pastore tedesco, così trovata in una abitazione di Volterra, in provincia di Pisa. Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri forestali per l’abbandono dell’animale, dopo un accertamento condotto dal personale della Polizia municipale e dai servizi veterinari della Asl. I tre responsabili, legati da rapporti di parentela, si sono resi irreperibili e hanno mostrato disinteresse per la condizione del cane. Ricordiamo che per il reato di abbandono degli animali è previsto l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 5000 a 10000 euro.