Il corpo di una donna di 56 anni è stato trovato in un’abitazione di Chignolo Po, piccolo Comune di 4mila abitanti in provincia di Pavia. La vittima è stata strangolata. Secondo le prime informazioni il compagno non era in casa al momento del ritrovamento del cadavere. A dare l’allarme infatti è stata la figlia. L’abitazione, sempre secondo le prime informazioni, non presenta segni di effrazione.

Dopo qualche ora le forze dell’ordine hanno poi rintracciato e bloccato il compagno della donna, un 52enne. L’uomo è stato fermato a Pandino, in provincia di Cremona.