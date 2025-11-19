Nella notte del 12 ottobre uno studente 22enne della Bocconi è stato brutalmente picchiato, rapinato e accoltellato in via Rosales, nella zona della movida di Milano, da cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni, arrestati per tentato omicidio e rapina pluriaggravata. La vittima, derisa e derubata di 50 euro, ha provato a inseguire il gruppo, ma uno dei maggiorenni l’ha colpita con due fendenti alla schiena mentre gli altri lo prendevano a calci quando era già a terra. Secondo le ultime informazioni, le ferite hanno provocato la perforazione di un polmone, un’emorragia interna e danni al midollo spinale con conseguenze ritenute permanenti.

Trasportato in ospedale, dove ha rischiato più volte di morire per choc emorragico dopo aver perso quattro litri di sangue, il 22enne ha infatti subito diversi interventi e ha lottato per la vita mentre il branco continuava a vantarsi online di quanto gli aveva fatto.

Secondo gli investigatori del Commissariato Garibaldi-Venezia, i cinque — ragazzi di famiglie medio borghesi, tre minorenni incensurati e due maggiorenni con piccoli precedenti — dopo l’aggressione si scambiavano messaggi sprezzanti come “Oh, c’è un video dove si vede che lo scanniamo” e “Facciamo una storia su Instagram”. In altre chat avrebbero persino ipotizzato di “staccare tutti i cavi”, perché così “magari schiatta”. Durante le perquisizioni sono stati trovati abiti e coltelli compatibili con l’attacco. Quando gli agenti sono andati a prelevarli, raccontano le agenzie, un genitore avrebbe urlato incredulo chiedendo come fosse possibile che il figlio fosse coinvolto; un agente ha replicato: “Se non ci crede, si legga le carte…”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, secondo cui la notizia sarebbe stata “tenuta bassa dai media”. Ha definito “una vergogna che Meloni e Salvini vivano nel magico mondo degli slogan”, chiedendo più sicurezza e criticando l’impiego di “cinquecento carabinieri e poliziotti” in Albania mentre “qui gli studenti universitari vengono accoltellati”.