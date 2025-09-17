Intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24, Fedez non risparmia stoccate. “Kirk? Faceva dibattiti, si confrontava. La sinistra non ha più i coglioni per farlo. Kirk usava un metodo democratico”, afferma. Poi l’attacco: “La democrazia è in mano alla destra perché la sinistra oggi è quella della censura. Al mio podcast invito quelli di sinistra, manco mi rispondono. La Schlein è la benvenuta”. E annuncia: “Ignazio La Russa sarà tra gli ospiti, apriamo la nuova stagione con Felice Maniero”. Su La Russa poi ironizza: “In barca volevo portarmi del fumo… cercherò di fargli cambiare idea sulle canne. Magari porta il busto del Duce in studio. Ognuno in casa tiene il cazzo che vuole”.

Poi torna sul caso Sinner: “Quella strofa era ironia, nessuna critica. Sinner è un grande, vive a Monaco e paga meno tasse: lo farei anch’io. Dell’Italia non gliene frega niente”. Sulla Palestina è netto: “È genocidio, già da prima del 7 ottobre. Oggi molti nello spettacolo parlano solo per self branding, peggio: se non protesti ti danno dello stronzo. Italia-Israele? Si giochi, il boicottaggio è solo propaganda”. A Parenzo replica: “Da Forza Italia ho leccato meno il culo rispetto a te. Non farmi gli auguri per il concerto”. E su Schlein ribadisce: “È invitata, ma nessuno della sinistra vuole confrontarsi”. Infine, su Saviano: “Non condivido le sue parole su Kirk. Le idee si contestano col dibattito, principio fondante della democrazia. Oggi i veri censori sono quelli di sinistra”.