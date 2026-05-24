Quasi nove fumatori italiani su dieci vorrebbero dire addio alle sigarette. Per sei consumatori su dieci smettere rappresenta una priorità, percentuale che resta alta anche tra chi utilizza sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato. Eppure soltanto un fumatore su quattro crede davvero di riuscirci: la maggioranza si sente ancora troppo dipendente, sia dal punto di vista fisico sia psicologico.

È il quadro che emerge da una nuova indagine realizzata da Fondazione Umberto Veronesi insieme ad AstraRicerche, presentata ieri al Senato durante il convegno “Strumenti e misure politiche contro il tabagismo, dalla prevenzione alla smoking cessation”. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della sanità e della ricerca per discutere le strategie contro il fumo tradizionale e i nuovi dispositivi, sempre più diffusi soprattutto tra i giovani.

“Il fumo continua a essere uno dei principali fattori di rischio evitabili per tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie – ha sottolineato Giulia Veronesi -. Oggi vediamo però una dipendenza che cambia volto: molti fumatori alternano prodotti diversi e percepiscono i nuovi dispositivi come meno pericolosi”.

La specialista ha poi aggiunto: “Va sfatata questa falsa verità che le sigarette elettroniche e i prodotti di tabacco possono essere uno strumento per smettere di fumare, è stato dimostrato che questo non succede”.

Anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha richiamato la necessità di misure più incisive: “Il tabagismo è una crisi di salute pubblica che investe la collettività”.